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日本 人気漫画『遊戯王』作者・高橋和希さんが死去
日本 人気漫画『遊戯王』作者・高橋和希さんが死去
日本では7日、人気漫画『遊戯王』の作者、高橋和希さんが亡くなったことが分かった。60歳だった。 2022年7月7日, Sputnik 日本
2022-07-07T16:27+0900
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沖縄県名護市の沖合で6日午前、スノーケリングの器具をつけたまま浮いている男性が見つかり、その後死亡が確認された。名護海上保安署が7日、男性が高橋さんであることを確認した。 海上保安署と警察は、高橋さんが亡くなった経緯を調査している。高橋さんは、1963年生まれの日本の漫画家。1986年に週刊少年マガジンで連載デビューし、96年に週刊少年ジャンプで『遊戯王』の連載を開始した。同作品は98年にアニメ化され、この作品を元にしたカードゲームは広く人気を集めている。
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日本 人気漫画『遊戯王』作者・高橋和希さんが死去
2022年7月7日, 16:27 (更新: 2022年7月7日, 16:47)
日本では7日、人気漫画『遊戯王』の作者、高橋和希さんが亡くなったことが分かった。60歳だった。
沖縄県名護市の沖合で6日午前、スノーケリングの器具をつけたまま浮いている男性が見つかり、その後死亡が確認された。名護海上保安署が7日、男性が高橋さんであることを確認した。
海上保安署と警察は、高橋さんが亡くなった経緯を調査している。
高橋さんは、1963年生まれの日本の漫画家。1986年に週刊少年マガジンで連載デビューし、96年に週刊少年ジャンプで『遊戯王』の連載を開始した。同作品は98年にアニメ化され、この作品を元にしたカードゲームは広く人気を集めている。