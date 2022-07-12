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南太平洋のバヌアツ沿岸でM6.1の地震
南太平洋のバヌアツ沿岸でM6.1の地震
11日（日本時間12日）、南太平洋のバヌアツ沿岸でマグニチュード6.1の地震が観測された。米国地質調査所（USGS）が発表した。 2022年7月12日, Sputnik 日本
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地震は協定世界時（UTC）で11日午後9時10分（日本時間12日午前6時10分）に観測された。震源地は首都ポート・ビラの南東88キロの地点。震源の深さ10キロ。現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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地震, 太平洋, 災害・事故・事件
南太平洋のバヌアツ沿岸でM6.1の地震
2022年7月12日, 07:29
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地震計
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11日（日本時間12日）、南太平洋のバヌアツ沿岸でマグニチュード6.1の地震が観測された。米国地質調査所（USGS）が発表した。
地震
は協定世界時（UTC）で11日午後9時10分（日本時間12日午前6時10分）に観測された。震源地は首都ポート・ビラの南東88キロの地点。震源の深さ10キロ。
現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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