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日本　首相、コロナ対応で説明へ 今夕会見、物価高対策も
日本　首相、コロナ対応で説明へ 今夕会見、物価高対策も
首相官邸は14日、岸田文雄首相が同日午後6時から官邸で記者会見すると発表した。全国的に感染が急拡大している新型コロナウイルスへの対応や物価高対策について説明するとみられる。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T14:10+0900
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内閣改造·党役員人事、憲法改正を巡っても改めて見解を表明する見通しだ。 　首相は参院選結果を受け、11日に自民党総裁として党本部で会見した。首相として改めて直面する政策課題に取り組む姿勢を強調する狙いがある。(c)KYODONEWS
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日本　首相、コロナ対応で説明へ 今夕会見、物価高対策も

2022年7月14日, 14:10
首相官邸は14日、岸田文雄首相が同日午後6時から官邸で記者会見すると発表した。全国的に感染が急拡大している新型コロナウイルスへの対応や物価高対策について説明するとみられる。
内閣改造·党役員人事、憲法改正を巡っても改めて見解を表明する見通しだ。 　
首相は参院選結果を受け、11日に自民党総裁として党本部で会見した。首相として改めて直面する政策課題に取り組む姿勢を強調する狙いがある。
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