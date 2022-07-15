https://jp.sputniknews.com/20220715/12010695.html
スリランカ大統領が辞任
スリランカ大統領が辞任
スリランカのラジャパクサ大統領が辞任した。スリランカ議会のアベイワデナ議長が15日、同国最大の都市コロンボで開かれた記者会見で、公式な辞表を受け取ったことを発表した。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T13:37+0900
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2022-07-15T14:39+0900
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報道によると、大統領辞任を受け、スリランカ議会は16日に緊急会合を開く。これより先、国外脱出したラジャパクサ大統領が14日、アベイワデナ議長に電子メールで辞表を送ったと報じていた。関連ニュース
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2022年7月15日, 13:37 (更新: 2022年7月15日, 14:39)
スリランカのラジャパクサ大統領が辞任した。スリランカ議会のアベイワデナ議長が15日、同国最大の都市コロンボで開かれた記者会見で、公式な辞表を受け取ったことを発表した。
報道によると、大統領辞任を受け、スリランカ議会は16日に緊急会合を開く。
これより先、国外脱出したラジャパクサ大統領が14日、アベイワデナ議長に電子メール
で辞表を送ったと報じていた。