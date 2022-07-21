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日本 東京都の新型コロナ新規感染者数 初の3万人超えになる見通し

日本 東京都の新型コロナ新規感染者数 初の3万人超えになる見通し

日本では21日、東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が、初めて3万人を超える見通しであることが分かった。日テレNEWSが報じている。 2022年7月21日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

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都内で1日に確認された感染者数が最も多かったのは2月2日の2万1562人だが、これを大幅に上回ることになる。東京都では20日、新規感染者数が2月5日以来の2万人を超え、2万401人となった。NHKによると、20日の全国の新規感染者数は過去最多の15万人2536人となり、30府県で過去最多を更新した。関連ニュース

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