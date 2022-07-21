日本
https://jp.sputniknews.com/20220721/3-12102968.html
日本　東京都の新型コロナ新規感染者数　初の3万人超えになる見通し
日本　東京都の新型コロナ新規感染者数　初の3万人超えになる見通し
日本では21日、東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が、初めて3万人を超える見通しであることが分かった。日テレNEWSが報じている。 2022年7月21日, Sputnik 日本
2022-07-21T15:23+0900
2022-07-21T15:24+0900
国内
新型コロナウイルス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/11770900_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_48e87ead3a6a507d6e8f35f0cad28aca.jpg
都内で1日に確認された感染者数が最も多かったのは2月2日の2万1562人だが、これを大幅に上回ることになる。東京都では20日、新規感染者数が2月5日以来の2万人を超え、2万401人となった。NHKによると、20日の全国の新規感染者数は過去最多の15万人2536人となり、30府県で過去最多を更新した。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/11770900_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_232e3a1a64e3e47ae7f1720f8c4d0d85.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 新型コロナウイルス

日本　東京都の新型コロナ新規感染者数　初の3万人超えになる見通し

2022年7月21日, 15:23 (更新: 2022年7月21日, 15:24)
© Sputnik / Владимир Песня / フォトバンクに移行東京
東京 - Sputnik 日本, 1920, 21.07.2022
© Sputnik / Владимир Песня
/
フォトバンクに移行
日本では21日、東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が、初めて3万人を超える見通しであることが分かった。日テレNEWSが報じている。
都内で1日に確認された感染者数が最も多かったのは2月2日の2万1562人だが、これを大幅に上回ることになる。東京都では20日、新規感染者数が2月5日以来の2万人を超え、2万401人となった。
NHKによると、20日の全国の新規感染者数は過去最多の15万人2536人となり、30府県で過去最多を更新した。
関連ニュース
去年の夏と同じ　WHO　欧州をコロナ第5の波が襲ったと宣言
新型コロナ感染再拡大、高齢者守る対策に重点＝松野官房長官
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала