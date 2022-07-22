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インド大統領選 与党推薦のドラウパディ・ムルム氏が勝利
インド大統領選 与党推薦のドラウパディ・ムルム氏が勝利
第15代インド共和国大統領を選ぶ選挙では、与党「国民民主連合」推薦のドラウパディ・ムルム候補（64）が選出された。女性のインド大統領は史上2人目。 2022年7月22日, Sputnik 日本
2022-07-22T04:47+0900
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選挙の開票結果では、野党の推すライバルのヤシュワント・シンハ候補の36％の得票 率に対し、ドラウパディ・ムルム氏は64％を獲得した。ヤシュワント・シンハ候補の集めた票数は選挙人団のわずか1000票余り。ムルム氏の就任式は早ければ7月25日に行われる。インドの大統領は任期5年で、上下両院議員および全州議会議員で構成される選挙人団 によって選出される。選挙は比例代表制に基づき、無記名投票で実施される。
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インド大統領選 与党推薦のドラウパディ・ムルム氏が勝利
第15代インド共和国大統領を選ぶ選挙では、与党「国民民主連合」推薦のドラウパディ・ムルム候補（64）が選出された。女性のインド大統領は史上2人目。
選挙の開票結果
では、野党の推すライバルのヤシュワント・シンハ候補の36％の得票 率に対し、ドラウパディ・ムルム氏は64％を獲得した。
ヤシュワント・シンハ候補の集めた票数は選挙人団のわずか1000票余り。
インドの大統領は任期5年で、上下両院議員および全州議会議員で構成される選挙人団 によって選出される。選挙は比例代表制に基づき、無記名投票で実施される。