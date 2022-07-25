https://jp.sputniknews.com/20220725/12170279.html
プーチン大統領、安倍元首相の国葬に参列予定なし ＝ぺスコフ大統領報道官
プーチン大統領、安倍元首相の国葬に参列予定なし ＝ぺスコフ大統領報道官
ロシアのプーチン大統領は安倍元首相の国葬に参列は予定しておらず、したがって訪日の予定もない。ロシア側出席者については後日明らかになる。 2022年7月25日, Sputnik 日本
2022-07-25T18:13+0900
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2022-07-25T18:19+0900
安倍晋三元首相襲撃事件
ウラジーミル・プーチン
ドミトリー・ペスコフ
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ペスコフ大統領報道官が25日、記者団に語った。
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プーチン大統領、安倍元首相の国葬に参列予定なし ＝ぺスコフ大統領報道官
2022年7月25日, 18:13 (更新: 2022年7月25日, 18:19)
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ロシアのプーチン大統領は安倍元首相の国葬に参列は予定しておらず、したがって訪日の予定もない。ロシア側出席者については後日明らかになる。