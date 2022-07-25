日本
プーチン大統領、安倍元首相の国葬に参列予定なし ＝ぺスコフ大統領報道官
- Sputnik 日本, 1920, 08.07.2022
安倍晋三元首相襲撃事件
7月8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説を行っていた安倍晋三元首相（67）が男に銃で撃たれ、血を流して倒れた。
https://jp.sputniknews.com/20220725/12170279.html
プーチン大統領、安倍元首相の国葬に参列予定なし ＝ぺスコフ大統領報道官
プーチン大統領、安倍元首相の国葬に参列予定なし ＝ぺスコフ大統領報道官
ロシアのプーチン大統領は安倍元首相の国葬に参列は予定しておらず、したがって訪日の予定もない。ロシア側出席者については後日明らかになる。 2022年7月25日, Sputnik 日本
2022-07-25T18:13+0900
2022-07-25T18:19+0900
安倍晋三元首相襲撃事件
ウラジーミル・プーチン
ドミトリー・ペスコフ
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ペスコフ大統領報道官が25日、記者団に語った。
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プーチン大統領、安倍元首相の国葬に参列予定なし ＝ぺスコフ大統領報道官

2022年7月25日, 18:13 (更新: 2022年7月25日, 18:19)
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プーチン大統領　【アーカイブ写真】 - Sputnik 日本, 1920, 25.07.2022
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ロシアのプーチン大統領は安倍元首相の国葬に参列は予定しておらず、したがって訪日の予定もない。ロシア側出席者については後日明らかになる。
ペスコフ大統領報道官が25日、記者団に語った。
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