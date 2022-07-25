https://jp.sputniknews.com/20220725/12173482.html
サル痘患者、日本国内初 厚生労働省
サル痘患者、日本国内初 厚生労働省
厚生労働省などによると、欧米などを中心に報告されている「サル痘」の患者が確認された。患者は東京都在住の30代男性で、日本国内で初ケースとなる。 2022年7月25日, Sputnik 日本
2022-07-25T19:37+0900
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2022-07-25T19:58+0900
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スプートニク通信はこれより前、日本政府が世界のすべての国や地域を対象に「感染症危険情報」の「レベル1」を発出したことを伝えた。WHOの緊急宣言を受けたもの。「感染症危険情報」は「レベル4」が最高で、全4段階ある。現在、サル痘は世界75ヶ国で感染確認されている。関連記事
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サル痘患者、日本国内初 厚生労働省
2022年7月25日, 19:37 (更新: 2022年7月25日, 19:58)
厚生労働省などによると、欧米などを中心に報告されている「サル痘」の患者が確認された。患者は東京都在住の30代男性で、日本国内で初ケースとなる。
スプートニク通信
はこれより前、日本政府が世界のすべての国や地域を対象に「感染症危険情報」の「レベル1」を発出したことを伝えた。WHOの緊急宣言
を受けたもの。「感染症危険情報」は「レベル4」が最高で、全4段階ある。