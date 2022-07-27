フィリピン北部でM7.2の地震
2022年7月27日, 10:12 (更新: 2022年7月27日, 10:14)
フィリピンのルソン島北部でマグニチュード7.2の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震は日本時間の9時43分に発生した。
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地震の震源はルソン島北部のサン・ラモンから北東に17キロの地点、震源の深さは40キロ。
BREAKING [27.07-02:50]#Luzon #Philippines #Filippine— Emergenza24 (@Emergenza24) July 27, 2022
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(02:43 UTC+2) M 6.8 pic.twitter.com/pl22HFDasI
この地震による死傷者は現時点で報告されていない。
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