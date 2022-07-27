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フィリピン北部でM7.2の地震
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フィリピン北部でM7.2の地震
フィリピン北部でM7.2の地震
フィリピンのルソン島北部でマグニチュード7.2の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年7月27日, Sputnik 日本
2022-07-27T10:12+0900
2022-07-27T10:14+0900
地震
フィリピン
災害・ 謎・発見・スキャンダル
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地震は日本時間の9時43分に発生した。地震の震源はルソン島北部のサン・ラモンから北東に17キロの地点、震源の深さは40キロ。この地震による死傷者は現時点で報告されていない。関連ニュース
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フィリピン北部でM7.2の地震

2022年7月27日, 10:12 (更新: 2022年7月27日, 10:14)
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フィリピンのルソン島北部でマグニチュード7.2の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震は日本時間の9時43分に発生した。
地震の震源はルソン島北部のサン・ラモンから北東に17キロの地点、震源の深さは40キロ。
この地震による死傷者は現時点で報告されていない。
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