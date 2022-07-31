https://jp.sputniknews.com/20220731/53--1251-12264565.html

安倍元首相国葬に反対53％ 内閣支持12ポイント急落51％

安倍元首相国葬に反対53％ 内閣支持12ポイント急落51％

共同通信社が30、31両日に実施した全国電話世論調査によると、安倍晋三元首相の国葬に「反対」「どちらかといえば反対」が計53.3％を占め、「賛成」「どちらかといえば賛成」の計45.1％を上回った。 2022年7月31日, Sputnik 日本

2022-07-31T21:01+0900

2022-07-31T21:01+0900

2022-07-31T21:01+0900

国内

政治

岸田文雄

安倍晋三

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/12000176_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5436ff165760eb30880c1f6e7dc493a5.jpg

岸田内閣の支持率は51.0％で7月11、12両日の前回調査から12.2ポイント急落し、昨年10月の内閣発足以来最低となった。国葬に関する国会審議が「必要」は61.9％に上った。政府の新型コロナ対応を「評価する」は前回比7.7ポイント減の53.3％。物価高対応を「評価する」は28.1％、「評価しない」は63.6％。回答は固定電話425人、携帯電話625人。(c)KYODONEWS

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内, 政治, 岸田文雄, 安倍晋三