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ラブロフ外相はASEANのディナーで「身を隠さなかった」すべての人と交流した
ラブロフ外相はASEANのディナーで「身を隠さなかった」すべての人と交流した
ロシアのラブロフ外相は、カンボジアで開催された東南アジア諸国連合(ASEAN)ガラ・ディナーで、「身を隠さなかった」すべての人と交流した。ロシア代表団が発表した。これに先立ち、米ホワイトハウスは、ラブロフ外相と米国のブリンケン国務長官が接触する可能性について声明を発表していた。 2022年8月5日, Sputnik 日本
2022-08-05T05:55+0900
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セルゲイ・ラブロフ
東南アジア諸国連合
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米国家安全保障会議(NSC)のカービー戦略広報調整官は先に、囚人交換について話し合うため、ブリンケン氏はカンボジアで開催のASEAN関連外相会議の場でラブロフ氏と接触する機会を探すと発表していた。カンボジアの首都プノンペンで4日夜、 ASEANのイベントに合わせてガラ・ディナーが開催された。関連ニュース
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セルゲイ・ラブロフ, 東南アジア諸国連合
ラブロフ外相はASEANのディナーで「身を隠さなかった」すべての人と交流した
ロシアのラブロフ外相は、カンボジアで開催された東南アジア諸国連合(ASEAN)ガラ・ディナーで、「身を隠さなかった」すべての人と交流した。ロシア代表団が発表した。これに先立ち、米ホワイトハウスは、ラブロフ外相と米国のブリンケン国務長官が接触する可能性について声明を発表していた。
米国家安全保障会議(NSC)のカービー戦略広報調整官は先に、囚人交換について話し合うため、ブリンケン氏はカンボジアで開催のASEAN関連外相会議の場でラブロフ氏と接触する機会を探すと発表していた。
カンボジアの首都プノンペンで4日夜、 ASEANのイベントに合わせてガラ・ディナーが開催された。