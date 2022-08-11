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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220811/12424250.html
ドネツクのビール工場をウクライナ軍が砲撃　アンモニア流出
ドネツクのビール工場をウクライナ軍が砲撃　アンモニア流出
ウクライナ軍はドネツクのビール製造工場を攻撃。600平米の敷地内にあったプラスティック容器やパレットが燃え、さらにアンモニアパイプラインが損傷。これによりアンモニアが流出した。 2022年8月11日, Sputnik 日本
2022-08-11T14:55+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ウクライナ
災害・事故・事件
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ドネツク人民共和国非常事態省は10日、砲撃時に工場敷地内にいたのは32人、そのうち1人が死亡、2人が負傷したと発表した。着弾によりアンモニアタンクが損傷。約2キロメートルの範囲に影響がおよんだ。事故処理に消火機材13台、51人が動員され、アンモニア流出は抑えられた。ドネツク通りにはアンモニア特有の刺激臭がしていたと報告されている。有毒物質であるアンモニアが体内に入れば、重度の中毒や肺水腫となる恐れがある。市民には屋外に出ないよう、また窓を開けないよう勧告が出されている。また呼吸の際にはクエン酸あるいは酢酸5％溶液に浸したガーゼマスクを介するようアドバイスがあった。ウクライナ軍は定期的にドネツクおよびルガンスク両人民共和国を砲撃している。攻撃にはNATO諸国が使用している155ミリ口径の大砲も使われている。
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ドネツクのビール工場をウクライナ軍が砲撃　アンモニア流出

2022年8月11日, 14:55
© Sputnik / Sergei Baturin / フォトバンクに移行ウクライナ軍はドネツクのビール製造工場を攻撃
ウクライナ軍はドネツクのビール製造工場を攻撃 - Sputnik 日本, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Sergei Baturin
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ウクライナ軍はドネツクのビール製造工場を攻撃。600平米の敷地内にあったプラスティック容器やパレットが燃え、さらにアンモニアパイプラインが損傷。これによりアンモニアが流出した。
ドネツク人民共和国非常事態省は10日、砲撃時に工場敷地内にいたのは32人、そのうち1人が死亡、2人が負傷したと発表した。
着弾によりアンモニアタンクが損傷。約2キロメートルの範囲に影響がおよんだ。事故処理に消火機材13台、51人が動員され、アンモニア流出は抑えられた。
ドネツク通りにはアンモニア特有の刺激臭がしていたと報告されている。有毒物質であるアンモニアが体内に入れば、重度の中毒や肺水腫となる恐れがある。市民には屋外に出ないよう、また窓を開けないよう勧告が出されている。また呼吸の際にはクエン酸あるいは酢酸5％溶液に浸したガーゼマスクを介するようアドバイスがあった。
ウクライナ軍は定期的にドネツクおよびルガンスク両人民共和国を砲撃している。攻撃にはNATO諸国が使用している155ミリ口径の大砲も使われている。
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