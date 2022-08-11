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北海道で震度5弱の地震
北海道で震度5弱の地震
日本で現地時間11日00時53分ごろ、北海道宗谷地方北部を震源とするマグニチュード（M）5.1の地震があった。日本のマスコミが報じた。 2022年8月11日, Sputnik 日本
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NHKによると、震源地は北海道宗谷地方北部、震源の深さは10キロ。北海道中川町で震度５弱が観測された。この地震による津波の心配はないという。
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北海道で震度5弱の地震
2022年8月11日, 01:12 (更新: 2022年8月11日, 01:14)
日本で現地時間11日00時53分ごろ、北海道宗谷地方北部を震源とするマグニチュード（M）5.1の地震があった。日本のマスコミが報じた。
NHKによると、震源地は北海道宗谷地方北部、震源の深さは10キロ。