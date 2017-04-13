原油価格、様々な方向に変動　米エネルギー省の石油在庫の多義的な情報受け

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日本時間14時17分時点で北海ブレント原油6月先物価格は0.04％伸び、1バレル＝55.88ドル。WTI原油5月先物価格は0.06％下がり、1バレル＝53.08ドルとなった。

7日終わりの1週間で、米石油の最大の現物受け渡し地オクラホマ州クッシングの原油在庫が突如0.4％つまり、220万バレル下がったのと同時に、米石油在庫は全体としては30万バレル増加した。

さらに、米国石油採取量は日量0.39％、3万6000バレル増えた。

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