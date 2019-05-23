パナソニック、ファーウェイへの供給停止に関する報道を否定＝Global Times

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パナソニックはメッセンジャーアプリWechatで、ファーウェイはパナソニックの重要なパートナーであるとし、各国の法律および規制を厳格に遵守してファーウェイなどの中国のクライアントへの製品及びサービスの販売を続け、中国での事業発展にも貢献すると発表した。
#Panasonic denies reports that it has suspended supplies of certain components to Huawei, saying its supplies to Huawei are normal. “We will keep offering products and services to Chinese clients on the basis of complying with rules of the countries®ions which Panasonic is in” pic.twitter.com/tGcRfJVPEu— Global Times (@globaltimesnews) 23 мая 2019 г.
パナソニックの公式サイトにも、ファーウェイとの協力継続に関する声明が掲載された。
ファーウェイはパナソニックの発表を受けてコメントを表し、支援に謝意を表明した。ファーウェイは「双方は異なる分野で緊密に協力している。パナソニックとファーウェイのすべての事業協力は通常体制で続いている」と発表し、パナソニックによるファーウェイへの継続的な支援に謝意を表明した。
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