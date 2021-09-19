世界で最も裕福な一族ランキング＝ブルームバーグ

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世界で最も裕福な25の一族の総資産額は、前年比22％増の1.7兆ドル（約186兆円）。ブルームバーグが報じた。ブルームバーグは、世界で最も裕福な一族ランキングを発表した。そこには、すぐには思いつかない一族も含まれている。
1位は、小売業ウォルマートのウォルトン家。推定資産は2382億ドル（ウォルマートの年間売り上げ高は5590億ドル超）。
2位は、「Mars」や「M＆M'S」、「スニッカーズ」などさまざまなお菓子などを製造しているマース社を所有するマーク家。推定資産は1420億ドル。
3位は、石油化学大手コーク・インダストリーズを所有するコーク家。推定資産は1244億ドル。
4位は、エルメスを所有するエルメス家。推定資産は1116億ドル。
５位は、サウジアラビアを統治するサウード家。
シャネルやBMWなどの所有者もランキング入りした。
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