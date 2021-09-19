世界で最も裕福な一族ランキング＝ブルームバーグ

世界で最も裕福な25の一族の総資産額は、前年比22％増の1.7兆ドル（約186兆円）。ブルームバーグが報じた。ブルームバーグは、世界で最も裕福な一族ランキングを発表した。そこには、すぐには思いつかない一族も含まれている。