スコットランドで孤児院の建設の下から４００人以上の子供の遺体が見つかる【写真】

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アーカイブによると、孤児院の子供たちの大多数は、主に結核や肺炎などの自然な理由で死亡した。
#news Hundreds of children’s bodies from Smyllum Park Orphanage.. https://t.co/AaSL5kJtY7 pic.twitter.com/fQVQxg3q2A— Jessica (@jessicatoke2) 11 сентября 2017 г.
孤児院は１８６４年から１９８１年まで運営され、その間に１万１０００人以上の子供が養育されたという。
Religious order says there is "no evidence" nuns abused children at Smyllum orphanage https://t.co/iYTXt55k0m pic.twitter.com/WCyHRecr6A— Chris Marshall (@chris_scotsman) 13 июня 2017 г.
なお現在、警察が児童虐待について調査している。
先の報道によると、オランダ・ティルブルフの聖ヨハネ教会で、ポルノ映画が撮影された。
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