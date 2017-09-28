千葉県で記録的短時間大雨、冠水発生【写真】

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ウェザーニュースによると、千葉県富津市付近で記録的短時間大雨情報が発表される。富津市付近では午前６時２０分までの１時間に約１００ミリ、いすみ市、大多喜町付近では午前７時３０分までの１時間に約１００ミリの雨が降ったとみられる。読売新聞が伝えた。
大雨のピックは２８日午前９時までという。大雨は低気圧と前線の影響による関東地方にある。
日本気象庁は落雷や激しい突風にも注意が必要だという。
【関東】冠水発生、千葉県富津市付近で記録的短時間大雨情報が発表されています。激しい雨のピークは9時頃まで。この大雨で、一部鉄道のダイヤが乱れています。最新情報をご確認ください。https://t.co/mVQK4ZXPGy pic.twitter.com/Is6WbAP31Z— ウェザーニュース (@wni_jp) 27 сентября 2017 г.
【浸水注意】千葉県で1時間に100ミリの猛烈な雨 川の増水に警戒https://t.co/6SfQrG94u1— ライブドアニュース (@livedoornews) 27 сентября 2017 г.
避難場所まで移動するのが危険な場合は、近隣のより安全な場所や2階以上の部屋など、少しでも安全な場所へ移動しましょう。 pic.twitter.com/doqYkourqG
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