同紙によると、24日現地時間3時30分(日本時間4時30分)、バスがジプニー(フィリピンの乗合タクシー)と衝突した。

ジプニーに乗っていた乗客29人のうち20人が死亡し、この他24人が負傷した。地方政府によると、現在は事故の調査が行われている。

IN PHOTOS: Bus, jeep crash along National Highway in Barangay San Jose Sur, Agoo La Union leaving 20 dead and 9 injured passengers earlier today | via LTFRB pic.twitter.com/wubMUNG2t6