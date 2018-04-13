ソマリアのサッカースタジアムで爆発　５人死亡　【写真】

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発表によると、爆弾は観客席にあった。死者の数が増えるものとみられる。
サッカー選手にはけが人がいなかったという。
Blast kills 5 at Somalia football stadium https://t.co/HaEX4REPsK pic.twitter.com/SdsGXNl4no— newsonturkey (@newsonturkeycom) 13 апреля 2018 г.
現在のところ、犯行声明を出したグループはいない。
ソマリア南部ブラバ市のサッカースタジアムで１２日、地元チームの試合中に爆発があり、５人が死亡、８人が負傷した。Garowe Online紙が当局の発表をもとに伝えた。
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発表によると、爆弾は観客席にあった。死者の数が増えるものとみられる。
サッカー選手にはけが人がいなかったという。
Blast kills 5 at Somalia football stadium https://t.co/HaEX4REPsK pic.twitter.com/SdsGXNl4no— newsonturkey (@newsonturkeycom) 13 апреля 2018 г.
現在のところ、犯行声明を出したグループはいない。
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