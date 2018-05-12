京都祇園で火事が発生【写真・動画】

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火災が起きたのは繁華街から近い、店舗や住宅の密集地。消防車などが２０台以上出動。消火活動が進められている。
祇園四条の火事えぐなってきた pic.twitter.com/dN55yTDFAQ— 藤原 輝政 (@teru_m04) May 12, 2018
祇園南付近また火事なう pic.twitter.com/fE3yiIiK5o— 左也果(`o´) (@sa_chan3820) May 12, 2018
死傷者の情報は今のところない。
京都市祇園町で１２日午後、木造２階建て店舗付近から火が出た。朝日新聞が府警や市消防局の情報として伝えるところ、２回部分から煙が上がっている。
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火災が起きたのは繁華街から近い、店舗や住宅の密集地。消防車などが２０台以上出動。消火活動が進められている。
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死傷者の情報は今のところない。
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