インドネシアで２日で４度目の爆発　少なくとも７人死亡　【動画】

スプートニク日本
報道によると、爆発があったのはスラバヤ市の警察署の前で、数人の警察官が負傷した。
Another bomb attack has been reported at Surabaya Police headquarters on Jl. Sikatan on Monday morning.— Balqis Sidiqia (@BalqisSidiqia) 14 мая 2018 г.
Both the Surabaya church bombings and Sidoarjo bomb explosion also involved family members. pic.twitter.com/m2jn66SCSt
Salah seorang anak korban ledakan bom Polrestabes Surabaya masih selamat pic.twitter.com/SSB5VwRwjv— Miss Digembok (@Digebuk) 14 мая 2018 г.
１３日、同市複数の教会で一連の爆発が起き、最新の情報によれば、少なくとも１７人が死亡し、４５人が負傷した。
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