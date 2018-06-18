大阪でマグニチュード５．９の地震が発生　【動画・写真】

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震度６弱の揺れが観測されたのは大阪市北区、大阪・高槻市、枚方市、茨木市、箕面市。
【 速報ニュース 】大阪府で震度6弱の地震[まとめ] https://t.co/mn6cbpN8uk pic.twitter.com/MBs2fDOG4d— DIGITAL-SOCCER.NET (@digital_soccer) 17 июня 2018 г.
速報によると、震源地は北緯３４.８度、東経１３５.６度で、大阪府北部から約２０キロの地点だった。震源の深さは１０キロ。
阪急茨木市駅の様子 pic.twitter.com/yxfIqxx4nQ— JAZZNYAN@We believe in Bayern (@jazznyanBAYERN) 17 июня 2018 г.
JR高槻駅が、、 pic.twitter.com/RNQH3wHDHd— 上原アニキ (@Kosuke37tk19) 17 июня 2018 г.
NHKによれば、各地でけが人が相次いる。この地震による津波の心配ないという。
地震あったらしいな— N.(はるさん) (@haru9629) 17 июня 2018 г.
・大阪北部で最大震度6弱
・阪急線駅構内で落下物
・JR総持寺駅でホームずれ
・茨木、高槻で倒壊物件あり
・内陸のため津波予測はなし
・JR東海道線、東海道新幹線、阪急、大阪モノレール運転見合わせ
・ほか大阪周辺も安全点検中
・神戸は運転再開
お気をつけを pic.twitter.com/IcwJmtazEy
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