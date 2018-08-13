スペインのコンサートで事故　負傷者300超

スプートニク日本
なお、未成年者2人を含む9人が今も病院にいる。
報道によると、岸辺に設置された木製の足場が観客の重さに耐えられず崩壊し、人々が水の中に落ちた。負傷者は全員病院に搬送された。
#VIGO— Alberto Sxenick (@AlbertoSxenick) 12 августа 2018 г.
Se desploma un muelle de madera en O Marisquiño dejando varios heridos pic.twitter.com/WXotOhZaZv
警察と消防によると、死者はいないが、ダイバーが事故現場で活動を続けている。
ビーゴ港のエンリケ・セザール・ロペス・ヴェイガ港長は事故原因について、「設計ミス」の可能性があるとの見方を示している。
#VIGO— Alberto Sxenick (@AlbertoSxenick) 12 августа 2018 г.
Se desploma un muelle de madera en O Marisquiño dejando varios heridos pic.twitter.com/rYioTRG8Ym
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)