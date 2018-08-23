中国で死刑判決　妻を殺して冷蔵庫に保管

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朱曉東容疑者は２０１６年１０月１７日、妻である杨俪萍さんを窒息死させ、その後遺体を冷蔵庫に保管した。妻の死を隠しながら、朱容疑者はそのクレジットカードを使い、旅行し、複数の女性とホテルに宿泊していた。朱容疑者が旅行と娯楽に費やしたのは計１０万元（約１６１万円）。朱容疑者はまた妻の携帯から彼女の友人や親類にメッセージを送り、隠蔽工作を図った。
２０１７年２月１日、朱容疑者は警察に出頭して自認した。だが裁判官は、妻殺害後に朱容疑者が「個人的な満足感のために考えなしに金銭を使い果たし、後悔を一切見せなかった」という判決を下した。朱容疑者は、口論中に首をしめたと述べた。中国のマスコミによると、理由は「黙って欲しかった」という。
A man who killed his wife & hid her body in a fridge for 3 months before turning himself in has been sentenced to death in Shanghai. Zhu, 30, who impersonated his wife via messages to her family & enjoyed shopping & traveling, had shown no remorse after the murder, a court held. pic.twitter.com/R1yVDJ5TIN— People's Daily,China (@PDChina) 23 августа 2018 г.
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