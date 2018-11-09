メルボルンで襲撃　数人が負傷、襲撃者は拘束【写真・動画】

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報道によると、メルボルン市のスワンストン・ストリートで自動車１台が炎上した後、男が暴れ出した。監視カメラには、男が刃物を振り上げながら警官に襲い掛かる様子が収められているという。

Melbourne CBD in lockdown after a man armed with a knife lunged at police. Suspect under police guard in hospital @9NewsMelb #9LocalNews pic.twitter.com/GPOmCrI8S9 — Jo Hall (@Jo_Hall9) 9 ноября 2018 г.

警察は、「自動車が炎上しているとの通報を受け、警察が現場に到着した（中略） 男はその場で拘束された。男は重体で、病院に搬送された」と発表した。

テレビ局9 Newsは、救急隊の情報をもとに、今回の事件で３人が病院に搬送されたと報じた。

最新情報によると、負傷した3人のうち1人が死亡した。

なお今のところ、テロとの関連性を示すような証拠はみつかっていないという。