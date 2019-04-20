ザバイカリエ地方で大規模火災、３００人近く被災　【写真・動画】

スプートニク日本
１９日に発生した火災は１４の居住区を飲み込み、併せて１０７棟が全焼した。被災者は２８９人にのぼり、そのうち３９人が児童とみられている。地方政府の発表によれば、８か所に設けられた避難所で７８名が待機している。けが人はいずれも治療を受けている。
В Забайкалье пожары перекинулись на жилые дома. Cгорела почти сотня домов. Без жилья остались более 200 человек, в том числе 25 детей— Kirill Bezrukov (@KBezrukov) 19 апреля 2019 г.
Пожары не утихают, а некоторые посёлки почти полностью уничтожены.
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАНАЛАМ России ОБ ЭТОМ НИ СЛОВА!!!! pic.twitter.com/7bJ03WT1lc
草原で発生した大規模火災の結果、ザバイカリエ地方では非常事態宣言が発令されている。火災に飲み込まれた１４の居住区のうち、１１の居住区で火災は鎮火、残る３か所では消火活動が続いている。強風と急激な気温上昇が火災拡大につながったと見られている。
Степные пожары в Забайкалье дошли до населенных пунктов.— Шаден (@ShadenFM) 19 апреля 2019 г.
Известно о десятках сгоревших домов, сильном задымлении на федеральных трассах и одном пострадавшем. pic.twitter.com/J7EcwfX3F3
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