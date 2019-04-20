ザバイカリエ地方で大規模火災、３００人近く被災　【写真・動画】

В Забайкалье пожары перекинулись на жилые дома. Cгорела почти сотня домов. Без жилья остались более 200 человек, в том числе 25 детей



Пожары не утихают, а некоторые посёлки почти полностью уничтожены.

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАНАЛАМ России ОБ ЭТОМ НИ СЛОВА!!!! pic.twitter.com/7bJ03WT1lc