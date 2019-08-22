発火から3週間目に突入　アマゾン熱帯雨林火災　原因は政権か

森林火災の規模はどれくらいか
8月初旬に始まった火災はあまりに火の手が強く、煙は数千キロも離れた大西洋岸や最も人口密度の高いサンパウロ市にまで届いた。
Amazon is burning for more than 10 days now and the smoke can be seen from space. This is apocalyptic Sao Paolo sky in afternoon →— Ganesh 歓喜天 (@ganeshkulkarni) August 21, 2019
pic.twitter.com/TwfOiqwvDx
The Amazon, the world’s largest forest, has been burning for over 17 days!— Sherifa Jaber (@SherifaJab) August 21, 2019
It produces 20% of Earth’s oxygen.
#PrayforAmazonas pic.twitter.com/FFDKiA8Sh7
ニューヨークタイムズ紙によれば、その様子は衛星写真に鮮明に映し出されている。ブラジルの数州では非常事態が宣言された。
ニューヨークタイムズ紙によれば、衛星写真を使って火災をウォッチングしているブラジル国立宇宙研究所は21日、今年のブラジルでの火災件数は前年より77％も多く発生していることを明らかにした。
問題の原因は政府の怠慢？
ガーディアン紙はこの状況について、アマゾン熱帯雨林は昨年10月、ジャイロ・ボルソナロ大統領が就任して以来、急ピッチで伐採されるようになったと書き立てた。
木材加工業者、農家、鉱山業者らは熱帯雨林を不法に伐採し、土地を広げようとするが、これをボルソナロ政権が奨励したという批判が飛んでいる。
これに対してボルソナロ大統領自身は逆に環境保護団体を非難し、アマゾンに入り込んで、森林に放火し、ブラジル政権は世界最大の熱帯雨林を守れないとする国際社会の高まる批判をあおっていると主張している。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)