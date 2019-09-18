トルコの化学工場で爆発、大火災　負傷者数名【動画・写真】

現在、必死の消火活動が行われているものの、鎮火の方向には向かっていない。
#Tuzla deri sanayi sitesi bölgesinde bir kimyasal fabrikasında yangın çıkmış. İnşallah can kaybı yoktur, geçmiş olsun. pic.twitter.com/b9WQvY8gSY— Orjinalius (@orjinalius) September 18, 2019
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#Tuzla can kaybı yok çok şükür🙏🙏 pic.twitter.com/HHozIsOZCp— sinan_ar12 (@sinanaslaaan) September 18, 2019
現場は立ち入りが禁止されている。空気中に有害な化学物質が放出された恐れも指摘されている。
#SONDAKİKA #Tuzla 'daki deri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. https://t.co/eNMVdmEKnc pic.twitter.com/wfzXkNTJeb— Veryansıntv.com (@veryansintvcom) September 18, 2019
#BREAKING Video 1: Istanbul— Botin Kurdistani (@kurdistannews24) September 18, 2019
Fire breaks out soon after
6 loud explosions heard – in Tuzla factory in Istanbul, (Unknown Reason)
No one killed but fir grows and burns out of control at the moment #Istanbul #tuzla #Turkey pic.twitter.com/iMk6CWn641
火災の原因は今のところ特定されていない。
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