カメルーンで地滑り、42人死亡

ツイッターアカウント「CRTVweb」のチャンネルでは「公式データ：42人死亡。 男性6人、女性10人（妊婦4人を含む）、男児11人、女児15人が死亡」と発表された。

Éboulement de terrain de #Gouache #Bafoussam #Cameroun

Chiffres Officiels

- 42 décès

- 6 hommes adultes

- 10 femmes adultes

- 4femmes enceintes

- 11 enfants garçons

- 15 enfants filles

- 1 homme et 1 femme décédés avec leurs enfants

- 36 corps formellement identifiés pic.twitter.com/GqxlhPk9cz — CRTVweb (@CRTV_web) October 29, 2019

「CRTVweb」によると、死者42人のうち男性1人と女性1人は「6人の子どもと一緒に死亡した」という。

救助活動は大雨のため中断された。地元当局は、再び地滑りが起きるおそれがあるため、現場から立ち去るよう呼びかけた。

カメルーンのポール・ビヤ大統領は、遺族に哀悼の意を表した。