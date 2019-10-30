カメルーンで地滑り、42人死亡

ツイッターアカウント「CRTVweb」のチャンネルでは「公式データ：42人死亡。 男性6人、女性10人（妊婦4人を含む）、男児11人、女児15人が死亡」と発表された。
Éboulement de terrain de #Gouache #Bafoussam #Cameroun— CRTVweb (@CRTV_web) October 29, 2019
Chiffres Officiels
- 42 décès
- 6 hommes adultes
- 10 femmes adultes
- 4femmes enceintes
- 11 enfants garçons
- 15 enfants filles
- 1 homme et 1 femme décédés avec leurs enfants
- 36 corps formellement identifiés pic.twitter.com/GqxlhPk9cz
「CRTVweb」によると、死者42人のうち男性1人と女性1人は「6人の子どもと一緒に死亡した」という。
救助活動は大雨のため中断された。地元当局は、再び地滑りが起きるおそれがあるため、現場から立ち去るよう呼びかけた。
カメルーンのポール・ビヤ大統領は、遺族に哀悼の意を表した。
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