トルコ地震　死者41人に

27日、トルコのスレイマン・ソイル内相はテレビチャンネルNTVの番組で「地震直後に開始された捜索救助活動では、がれきの下から45人が救出された。39人の市民が死亡した。うち2人は心臓発作だった」と発表した。
Annem'e neden başörtüyle uyuduğunu sorduğumda oğlum bi deprem olsa insan içine başı açık mı çıkayım demişti— hoca'ca (@hoca_ca) January 25, 2020
Hatun Teyze'de aynı https://t.co/ApL9BOMJpY işte buna Anadolu irfanı diyoruz
Rabbim mahrum etmesin #TurkeyEarthquake#depremElazig pic.twitter.com/IA5k6nOQoa
現在のところ、遺体はまだがれきの下にあり、がれきの撤去作業が続けられている。
Üstünü örttüğünüz birinin cenazesine katılmadan dünyayı anlayamazsınız.... #TurkeyEarthquake #Elazıg#TV8deTekYürek pic.twitter.com/MEQhxTT5fC— VesSelam_ (@VesSelaM_23) January 26, 2020
また内相によると、軍用輸送機は被災地に必要な機器を運び届け、病院は24時間体制で稼働している。
モスクワ時間24日20時55分（日本時間25日02時55分）マグニチュード6.8の地震が発生した。震源地はトルコ東部エラズー県シブリジェ市。
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