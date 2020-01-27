トルコ地震　死者41人に

Annem'e neden başörtüyle uyuduğunu sorduğumda oğlum bi deprem olsa insan içine başı açık mı çıkayım demişti



Hatun Teyze'de aynı https://t.co/ApL9BOMJpY işte buna Anadolu irfanı diyoruz



Rabbim mahrum etmesin #TurkeyEarthquake#depremElazig pic.twitter.com/IA5k6nOQoa