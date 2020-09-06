南太平洋バヌアツ沿岸でM6.3の地震

災害・事故・事件
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南太平洋のシェパード諸島の火山島上に位置する共和制国家であるバヌアツの沿岸で6日、マグニチュード6.3の地震が発生した。米地質調査所が発表した。
震源は、ポートビラの北西101キロ、震源の深さは8.2 キロだった。
現在のところ、人的・物的被害の情報は届いていない。津波の心配もない。
同日、チリではマグニチュード6.4の地震が観測された。
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