南太平洋バヌアツ沿岸でM6.3の地震

南太平洋のシェパード諸島の火山島上に位置する共和制国家であるバヌアツの沿岸で6日、マグニチュード6.3の地震が発生した。米地質調査所が発表した。

震源は、ポートビラの北西101キロ、震源の深さは8.2 キロだった。

現在のところ、人的・物的被害の情報は届いていない。津波の心配もない。

同日、チリではマグニチュード6.4の地震が観測された。