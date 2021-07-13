中国・蘇州でホテル倒壊　8人が死亡　9人が行方不明

中国江蘇省蘇州市で12日午後3時半（日本時間午後4時半）ごろ、ホテルの一部が倒壊した。
中国・蘇州でホテル倒壊 https://t.co/5dTU4gmS5Z pic.twitter.com/at6odmUeDr— DAILYSUN NEW YORK (@DailySunNewYork) July 12, 2021
先に、1人が死亡、10人が行方不明者と報告されていたが、最新の情報によると、崩壊時、23人が建物内にいた。
苏州出事了 樓塌了……— 古今多少事 (@gujinduoshaoshi) July 12, 2021
中共在央视滚动批判美国的那起楼塌事件。叫嚣人命最重要。
可在垃圾国 死几千几万人 都不叫死亡。叫没死人。 而且没人知道。因为和谐社会。不报道负能量。
一个双标的无赖
你还讲什么道理？
应该群起而攻之。 pic.twitter.com/pWEcc46Jh9
13日朝までに、救助隊は瓦礫の中から14人を救出したものの、そのうち8人が死亡した。残る5人は病院で治療を受けており、もう1人は無事だったという。
事故現場では救助隊が活動を続けており、残る9人の発見を急いでいる。650人以上が救助活動に当たっている。
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