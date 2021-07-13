中国・蘇州でホテル倒壊　8人が死亡　9人が行方不明

苏州出事了 樓塌了……



中共在央视滚动批判美国的那起楼塌事件。叫嚣人命最重要。



可在垃圾国 死几千几万人 都不叫死亡。叫没死人。 而且没人知道。因为和谐社会。不报道负能量。



一个双标的无赖

你还讲什么道理？



应该群起而攻之。 pic.twitter.com/pWEcc46Jh9