メキシコ南西部でM6.9の地震

地震は、現地時間7日20時47分（日本時間8日10時47分）に観測された。
震源地はアカプルコ市の南東14キロの地点。 震源の深さは10キロ。
Preliminar: SISMO Magnitud 6.9 Loc 14 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 07/09/21 20:47:47 Lat 16.82 Lon -99.78 Pf 10 km pic.twitter.com/EEfHYXs2cV— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2021
首都メキシコシティでは、強い地震を知らせる警報システムが作動したという。
Ya valió en Depto de Acapulco 😬😬😬 pic.twitter.com/EaQfk7tKvF— CAMINANTE (@caminante1012) September 8, 2021
現時点では、建物の倒壊や死傷者に関する情報は入っていない。
その後、地震局は地震の規模をマグニチュード7.1に修正した。
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