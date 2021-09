フィリピンのタール火山付近でM5.6の地震

#EarthquakePH #EarthquakeOccidentalMindoro#iFelt_OccidentalMindoroEarthquake

Earthquake Information No.2

Date and Time: 27 Sep 2021 - 01:12 AM

Magnitude = 5.7

Depth = 076 kilometers

Location = 13.84N, 120.37E - 018 km N 43° E of Looc (Occidental Mindoro)https://t.co/RB4790TsJw pic.twitter.com/bpuEfv7E5D