41人が死亡したアフガンのテロ、「ダーイシュ」が犯行声明発出

アフガニスタンでは15日、カンダハル州にあるシーア派の寺院でテロが発生した。
#فوری؛— Sohail Masoud🇦🇫 (@Sohail_Masoud) October 15, 2021
تازهترین آمار انفجار امروز قندهار: ۱۶ کشته و ۳۲ زخمی. pic.twitter.com/345uCHgJAh
現地の消息筋がリアノーボスチ通信に明らかにしたところによると、このテロでは3人の自爆犯が犯行に及んだとのこと。
🏴— Maria (@M68297947) October 15, 2021
Afganistan'da,
Su krizi var...
Bu günlerde,
Çiçekler kan'la sulanıyor... 🥀🖤#افغانستان #قندوز #قندهار#Kunduz #Kandahar #Afghanistan pic.twitter.com/e9fanBV9FE
また戦闘員1人が寺院付近で銃を乱射した。消息筋の情報によると、このテロでは少なくとも41人が死亡した。
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