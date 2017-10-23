台風２１号、本州に接近 死者も＝TV

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ＮＨＫによると、福岡市で建設工事現場の足場が崩れ、近くを歩いていた男性に当たり、死亡した。台風の影響によるものと見られている。
各地で土砂災害警戒情報と避難指示、避難勧告が出されている。
10:30 pm. Nearing Omaezaki. Conditions worsening. Japanese power ballad makes it weird. Chasing #Typhoon #LAN pic.twitter.com/G9LQFslEHV— Josh Morgerman (@iCyclone) 22 октября 2017 г.
台風は１０時時点で和歌山県沖を時速５０キロで北北東へ進んでいる。中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルとなっている。
台風21号（ラン）#TyphoonLAN— TOHRU HIRANO (@TOHRU_HIRANO) 22 октября 2017 г.
22日16時02分現在（945ヘクトパスカル・15m/s以上の強風域の範囲：西側 1300km・東側 750km 最大瞬間風速60m/s）（気象衛星 HIMAWARI 8）（動画提供・NICT Science Cloud） pic.twitter.com/tJcvgtPHxr
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