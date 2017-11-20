両陛下、東京国際フォーラムご訪問　地方自治法施行７０周年記念式典にご臨席

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１０年に一度開催されている式典には両陛下並びの安倍首相、三権の長らが出席した。
式典では熊本市の大西一史市長が団体代表として、長野県川上村の藤原忠彦村長が個人代表として、それぞれ野田聖子総務相から表彰状を受け取ると、両陛下は盛んに拍手を送られた。
天皇陛下ご臨席のもと #地方自治法施行70周年記念式典 が開催されました。— 太田まさたか (@ootamasataka) 20 ноября 2017 г.
個人表彰では、古田芙士長野県議(元議長)、三木正夫須坂市長(元全国市長会副会長)、そして藤原忠彦川上村長(元全国町村会長)は全国の代表として表彰を受けられました。
長年のご功績に敬意と感謝を申し上げます！ pic.twitter.com/20WfwzEdri
天皇皇后両陛下ご臨席のもと行われた #地方自治法 施行70周年記念式典に来賓として出席させて頂きました。#東京国際フォーラム pic.twitter.com/cgWgXkgszU— 竹谷とし子 公明党 参議院議員 東京 (@t_takeya) 20 ноября 2017 г.
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