フォーブス誌、作家番付トップを公開【写真】

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同誌によると、ローリング氏は今年５月までの１年間で９５００万ドル（約１０５億円）を稼いだ。ローリング氏が首位に返り咲いた理由は、舞台劇「ハリー・ポッターと呪いの子」の脚本が書籍化されたこと。
２位は米人気スリラー小説家のジェームズ・パターソン氏（８７００万ドル）。３位は『グレッグのダメ日記シリーズ』 の作者であるジェフ・キニー氏（２１００万ドル）。４位は『ダヴィンチコード』のダン・ブラウン氏。５位は５５作目の本『エンド・オブ・ウォッチ』（End of Watch）を出したスティーブン・キング氏（１５００万ドル）となった。
- Ｊ・Ｋ・ローリング© AP Photo/ Joel Ryan
- ジェームズ・パターソン© AP Photo/ Invision/ Taylor Jewell
- ジェフ・キニー© AP Photo/ Gretchen Ertl
- ダン・ブラウン© AFP 2017/ Jerry Lampen
- スティーブン・キング© AP Photo/ Elise Amendola
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Ｊ・Ｋ・ローリング
これより前、米俳優ジョージ・クルーニーが世界一の美男有名人と認定された。トップ10人のスターからなるランキングを組んだのはロンドンの美容整形センター。
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