今シーズンの最もファッショナブルな水着が発表される【写真】

今夏の最もファッショナブルな水着の１つは、ウエストベルト付きのレトロ風の水着。デイリー・メール紙が報じた。
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水着やビーチウェアの有名ブランドが、今年の水着コレクションを発表した。
Публикация от Michelle Varinata (@lapisandlayers) 21 Май 2018 в 6:07 PDT
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Публикация от Patricia G. Between Lattes (@patriciagdc) 27 Мар 2018 в 12:30 PDT
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Публикация от Stella (@sstellzz) 27 Май 2018 в 5:01 PDT
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Публикация от Hunza G (@hunza.g) 20 Апр 2018 в 2:01 PDT
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