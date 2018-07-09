ジャスティン・ビーバーとヘイリー・ボールドウィンが婚約か

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報道によれば、７曜日にバハマでのレストランでビーバーのボディーガードが「これから特別なことが起こるので、携帯電話をしまってください」と話した後、ジャスティンが一般客の前でヘイリーにプロポーズした。
Justin Bieber and Hailey Baldwin— ab (@Biebs_Tae) 8 июля 2018 г.
She was a fan
They become friends
They got engaged pic.twitter.com/M0nWEKjwHF
婚約はまだ正式発表されていないが、ジャスティンの父ジェレミーさんも８日、自身のツイッターでジャスティンの写真とともに「とても誇りに思っている。人生の次の章にに興奮している！」と書き込んだ。
well my friend just met justin bieber and hailey baldwin in the bahamas and she is wearing a ring pic.twitter.com/vYx6aEQQjS— azy (@azymanzur) 8 июля 2018 г.
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