英　１３年前に失踪の猫、飼い主に返還

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「ブー」という名のこのネコは２００５年に失踪、当時４歳だった。飼い主のジャネット・アダモウィッツさんは、地元新聞での告示や広告を利用してブーを探し出そうと試みたが、これらの試みは全て失敗に終わった。それから１３年後、アダモウィッツさんのもとに獣医局から電話がかかってきた。
AN ELDERLY moggy has finally found its way home after going missing — for an incredible 13 years. Janet Adamowicz was left heartbroken when her beloved tabby cat called Boo disappeared unexpectedly in 2005 aged just four.https://t.co/gFZSg5b0sW pic.twitter.com/1kVMa9JgVt— News Dingo (@NewsDingo) 7 августа 2018 г.
ネコが発見されたのは、ハロゲイトから６０キロ超離れた場所。医師らがネコのマイクロチップを調べ、所有者の名前と電話番号を明らかにした。１３年間不在だったにもかかわらず、ブーは飼い主を思い出すことができたと、同紙は指摘している。
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