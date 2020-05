マクドナルド社に対し「セクハラ体質」提訴

国際食品関連産業労働組合事務局長は、マクドナルド社におけるセクハラは目新しいものではなく、過去にもしばしば注目されていたが、同社の文化は「上から腐敗」していると指摘した。

© Flickr / Drew Geraets 米国でマクドナルドの従業員らがセクハラなどに対して抗議

デモなど 大規模行動は起こっていない

今回の訴えではマクドナルドだけではなく、オランダの「APG Asset Management of the Netherlands」銀行とノルウェーの「Norges Bank of Norway」銀行の問題も取り上げられている。

訴えでは、様々なセクハラに関して目撃者の証言があり、一部被害者の年齢は16歳だったという。

訴状では一例として、フランスのマクドナルド店舗の店長が女子更衣室に密かにカメラを設置したことが挙げられている。

