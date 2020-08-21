レスリング世界王者のロシア人選手、自分の花嫁を披露宴会場から追い出す

結婚式の最中、シダコフ選手と数人のゲストの携帯電話にシダコフ選手の花嫁があるまじき姿でポーズをとっている動画が届いた。
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動画の送信者は、シダコフ選手の花嫁は過去にエスコートサービスの分野で働いていたと主張した。
この後、シダコフ選手は花嫁の髪の毛をつかんで披露宴会場のレストランから追い出した。
親族は「愚行を働かない」ためにシダコフ選手を郊外に行かせたという。NTVによると、花嫁の過去を暴露したのはシダコフ選手の花嫁の元恋人で、復讐するために行ったという。
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