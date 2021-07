ロシアは日本と共にクリル諸島を開発したいと考えている。日本政府にその準備はあるか？

スプートニク通信社は、ロシアの専門家に、ロシア政府が日本のビジネス界にクリル諸島でユニークで有益な何かを本当に提案できるのか、そして日本政府がロシアとの領土に関する議論を忘れてそれを受け入れる準備があるかについて尋ねた。

先日、ロシアのミハイル・ミシュスチン首相がクリル諸島を訪問。この訪問は、同地域におけるここ数年先の開発に関して経済面での提案を直接説明するためのものだった。

ミシュスチン首相によると、この地域に自由な関税領域の体制を導入する可能性が検討されている。