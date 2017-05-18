ラグビー、安倍首相とイングリッシュ首相を統一【写真】

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安倍首相はＷ杯日本大会の決勝戦は３連覇を狙う同国代表「オールブラックス」と日本代表で「相まみえたい」と期待した。また、京都迎賓館で首相も出席して１０日に開かれたＷ杯１次リーグ抽選会の際に「頼むからニュージーランドと同じ組にしないでと念じた」と明かし、出席者の笑いを誘った。
イングリッシュ氏は、日本代表チームの練習を見学しラグビーを通じた両国友好を歓迎した。
I had a wide ranging and productive meeting with PM @AbeShinzo where we discussed many areas of common interest — including the TPP. pic.twitter.com/IpSNDq0M0p— Bill English (@pmbillenglish) 17 мая 2017 г.
また、共同通信によると、イングリッシュ氏は１８日、札幌市内で北海道の高橋はるみ知事と会談の際、同国の駐日大使と高橋知事が、ラグビー交流などをうたった覚書にも調印する狙いがある。
ラグビーの２０１９年ワールドカップ日本大会では札幌市も開催地の一つとなっており、さらに交流を深めると指摘される。
Witnessed the signing of a sports MoU between NZ & Japan giving us the chance to leverage off international sports events Japan are hosting. pic.twitter.com/LVHTTY1WNa
— Bill English (@pmbillenglish) 17 мая 2017 г.
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