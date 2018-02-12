北朝鮮の女性応援団が平昌五輪をびっくりさせた【写真・動画】

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韓国メディアが報じたところによると、お面として同国の金日成主席の若い頃の写真を使用していた。女性応援団はアイスホッケーの試合開始直前に突然、男性のお面を顔にあてながら体を揺らし、北朝鮮の歌を歌い始めた。
North Korea's 200-plus cheerleaders steal spotlight at 2018 Winter Olympics with matching outfits, synchronized chants. https://t.co/ITFVvyPuIj pic.twitter.com/CWzuJMHG3Z— ABC News (@ABC) 10 февраля 2018 г.
North Korea Cheerleaders at Olympics #travel pic.twitter.com/mRiTPXBLBQ— Travel True (@J_H_5) 11 февраля 2018 г.
女性応援団の行為が韓国国内で批判された。韓国の保守系国会議員が「五輪でこのような応援は許せない」などと反発。訪韓していた金正恩朝鮮労働党委員長の妹、金与正党中央委員会第１副部長に謝罪を要求している声も出ているという。
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