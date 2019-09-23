女子テニス東レ・パンパシフィックオープン　パブリュチェンコワ選手が決勝で大坂選手に敗れるもWTAランキングでロシア女子最高に

先週、パブリュチェンコワ選手は大阪で開催された女子テニス東レ・パンパシフィックオープンの決勝戦に進出した。同大会の賞金総額は823万ドル。決勝戦は22日に行われ、パブリュチェンコワ選手は大坂なおみ選手に、スコア2：6、3：6で敗れた。試合時間は1時間10分。大会の結果、パブリュチェンコワ選手は305ランキングポイントと7万6千ドル以上の賞金を獲得した。大坂なおみ選手は470ポイントと 14万1500ドルを獲得。大坂選手は彼女のキャリアで4回目となるタイを獲得した。
She's your @torayppo champion 🏆@Naomi_Osaka_ storms past Pavlyuchenkova, 6,2, 6-3! pic.twitter.com/lVdiakJ21p— WTA (@WTA) September 22, 2019
WTAランキング（9月23日）
1（1）アシュリー・バーティ（オーストラリア） 6446ポイント
2（2）カロリナ・プリスコバ（チェコ） 6125ポイント
3（3）エリナ・スビトリナ（ウクライナ） 5160ポイント
4（4）大坂なおみ（日本） 5011
5（5）ビアンカ・アンドレースク（カナダ） 4835
6（6）シモナ・ハレプ（ルーマニア） 4803
7（7）ペトラ・クビトバ（チェコ） 4326
8（8）キキ・ベルテンス（オランダ） 4225
9（9）セリーナ・ウィリアムズ（米国） 3935
10（10）ベリンダ・ベンチッチ（スイス） 3738
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