女子テニス東レ・パンパシフィックオープン　パブリュチェンコワ選手が決勝で大坂選手に敗れるもWTAランキングでロシア女子最高に

ロシアのアナスタシア・パブリュチェンコワ選手が日本で開催された女子テニス東レ・パンパシフィックオープンの決勝戦後、女子テニス協会（WTA）の世界ランキングで41位から36位となった。これによって同選手はWTAが公開した最新ランキングでロシア女子のベストとなった。

先週、パブリュチェンコワ選手は大阪で開催された女子テニス東レ・パンパシフィックオープンの決勝戦に進出した。同大会の賞金総額は823万ドル。決勝戦は22日に行われ、パブリュチェンコワ選手は大坂なおみ選手に、スコア2：6、3：6で敗れた。試合時間は1時間10分。大会の結果、パブリュチェンコワ選手は305ランキングポイントと7万6千ドル以上の賞金を獲得した。大坂なおみ選手は470ポイントと 14万1500ドルを獲得。大坂選手は彼女のキャリアで4回目となるタイを獲得した。

WTAランキング（9月23日）

1（1）アシュリー・バーティ（オーストラリア） 6446ポイント

2（2）カロリナ・プリスコバ（チェコ） 6125ポイント

3（3）エリナ・スビトリナ（ウクライナ） 5160ポイント

4（4）大坂なおみ（日本） 5011

5（5）ビアンカ・アンドレースク（カナダ） 4835

6（6）シモナ・ハレプ（ルーマニア） 4803

7（7）ペトラ・クビトバ（チェコ） 4326

8（8）キキ・ベルテンス（オランダ） 4225

9（9）セリーナ・ウィリアムズ（米国） 3935

10（10）ベリンダ・ベンチッチ（スイス） 3738