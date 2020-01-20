全豪オープン　セリーナ・ウィリアムズとロジャー・フェデラーが2回戦進出

アナスタシア・ポタポワは、世界ランク8位のセリーナ・ウィリアムズに58分で敗れた。
セリーナ・ウィリアムズは、2回戦で、スロベニアのタマラ・ジダンセクと対戦する。
The chase for 8️⃣ is on!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020
Williams overpowers Potapova 6-0 6-3 in an efficient 58 minutes.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/NnrsXqYPdl
スイスのロジャー・フェデラー（38）は男子シングルの1回戦で米国のスティーブ・ジョンソンと対戦し、6－3、6－2、6－2で勝利した。2回戦では、世界ランク215位のフランスのカンタン・アリスと、世界ランク41位のセルビアのフィリップ・クライノビッチの勝者と対戦する。
Next up on Rod Laver Arena...— ATP Tour (@atptour) January 20, 2020
A little bit of history as @rogerfederer breaks the record for the most #AusOpen men's singles appearances 👏
全豪オープン
賞金総額4910万ドルの全豪オープンは、2月2日まで開催される。男子シングルの現チャンピオンはセルビアのノバク・ジョコビッチ。
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