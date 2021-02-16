大坂なおみが準決勝進出　全豪オープン

試合は6－2、6－2で終了し、大坂が準決勝進出を果たした。
There's no stopping @naomiosaka 💥— US Open Tennis (@usopen) February 16, 2021
The three-time Grand Slam champion defeats Hsieh 6-2, 6-2 to advance to the semifinals #AusOpen pic.twitter.com/ehYOEDKZGJ
大坂は世界ランキング3位で、2019年全豪オープンの覇者。淑薇は世界ランク71位。
CHECKMATE. ♛@naomiosaka continues her 19-match winning streak, defeating Hsieh Su-wei 6-2, 6-2 to reach the @AustralianOpen semifinal. #AusOpen pic.twitter.com/okTPBImJCi— Tennis Channel (@TennisChannel) February 16, 2021
準決勝で大坂は、世界ランク10位のセリーナ・ウィリアムズ（米）と2位のシモナ・ハレプ（ルーマニア）の試合の勝者と対戦する。
全豪オープンは21日まで行われる。大会は当初、1日最大3万人に制限して観客を入れていたが、開催地のメルボルンで新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受け、13日から無観客で行われることになった。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)